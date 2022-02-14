В Киеве в элитной гимназии вспыхнул мощный пожар (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 14 февраля в Киеве ликвидировали пожар в элитной столичной гимназии. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.
Инцидент произошел в 01:22 В Святошинском районе на улице Львовская, 25.
Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что горит кровля трехэтажного здания Киевской гимназии восточных языков. Бойцы ГСЧС сразу же приступили к тушению пожара и поиску источников водоснабжения.
В 03:30 пожар был локализован на площади 2000 кв. м и в 04:39 его полностью ликвидировали.
Сложность тушения заключалась в том, что в конструкции этого старого здания множество деревянных элементов. Это способствовало быстрому распространению огня.
На месте работало 16 единиц специальной техники и 60 человек личного состава.
К счастью, инцидент обошелся без жертв или пострадавших.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства возгорания.
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