В ночь на 14 февраля в Киеве ликвидировали пожар в элитной столичной гимназии. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Инцидент произошел в 01:22 В Святошинском районе на улице Львовская, 25.



Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что горит кровля трехэтажного здания Киевской гимназии восточных языков. Бойцы ГСЧС сразу же приступили к тушению пожара и поиску источников водоснабжения.

В 03:30 пожар был локализован на площади 2000 кв. м и в 04:39 его полностью ликвидировали.

Сложность тушения заключалась в том, что в конструкции этого старого здания множество деревянных элементов. Это способствовало быстрому распространению огня.

На месте работало 16 единиц специальной техники и 60 человек личного состава.

К счастью, инцидент обошелся без жертв или пострадавших.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства возгорания.

Читайте также, в Черниговской области произошло возгорание в жилом доме, в результате которого погибли люди, в том числе и дети. Причины страшной трагедии, из-за которой погибли маленькие дети, устанавливают правоохранители.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.