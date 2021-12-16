В Соломенском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате инцидента погиб мужчина.

Сообщается, что загорелась квартира на шестом этаже девятиэтажного дома на ул. Ушинского, 29. На месте пожарные установили, что горят вещи домашнего обихода и мебель.

"Во время ликвидации пожара в комнате был обнаружен мужчина 1951 года рождения без признаков жизни. Пожар на площади 20 квадратных метров был локализован в 11:42, и уже в 11:53 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате пожара была также повреждена обшивка балкона, расположенного на этаж выше.

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Кроме того, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 11 человек, в автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и двое водителей, вследствие ДТП водителю и десяти пассажирам оказывали помощь в больнице.

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