24 февраля, в Херсонской области погибли двое военнослужащих. В ВСУ выразили искренние соболезнования родным погибших.

В бою погибли старший солдат Богдан Алексийчук и сержант Александр Зверев. Об этом сообщается на странице ВСУ в Twitter.

"24.02.2022 мы запомним навсегда! Во время вторжения войск, на территории Херсонской области мы потеряли лучших сыновей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Большая и тяжелая потеря для наших братьев, родных, друзей и каждого из нас. Вечная память ГЕРОЯМ!", - говорится в сообщении ВСУ.