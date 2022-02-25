ВСУ выразили соболезнования родным двух погибших воинов [ Редактировать ]
24 февраля, в Херсонской области погибли двое военнослужащих. В ВСУ выразили искренние соболезнования родным погибших.
В бою погибли старший солдат Богдан Алексийчук и сержант Александр Зверев. Об этом сообщается на странице ВСУ в Twitter.
"24.02.2022 мы запомним навсегда! Во время вторжения войск, на территории Херсонской области мы потеряли лучших сыновей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Большая и тяжелая потеря для наших братьев, родных, друзей и каждого из нас. Вечная память ГЕРОЯМ!", - говорится в сообщении ВСУ.
по теме
Росссийские танки приближаются к городу. Об этом стало известно во время брифинга мэра Мариуполя Вадима Бойченко.
Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович во время брифинга
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.
На об'їзній Харкова спалено чотири танки російських окупантів.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Финляндии Саули Ниинисте по противодействию агрессору и поблагодарил за выделение 50 млн долларов помощи.