"Наши дети выступают щитом для НАТО": журналистка "разгромила" Джонсона вопросом о решении ситуации [ Редактировать ]
Журналистка в Польше задала вопрос британскому премьеру Борису Джонсону о том, что делать украинцам, которые становятся "живым щитом" для НАТО.
Женщина из моей команды сейчас находится в Белой Церкви, у нее двое детей. Там находятся российские военные, она очень боится, что ее застрелят.
"Харьков, город, где я училась, его центральная площадь стала целью бомбардировки. Итак, вы говорите о стойкости украинского народа. Но украинские дети и женщины находятся в большом страхе из-за бомб и ракет, которые летят с неба. И украинский народ отчаянно просит Запад защитить небо. Они просят о бесполетной зоне", - сказала она.
Но какова альтернатива, господин министр? Наблюдать, что наши дети выступают щитом для НАТО, вместо самолетов защищают страны Альянса от ракет и бомб? Какова альтернатива бесполетной зоне?
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