Журналистка в Польше задала вопрос британскому премьеру Борису Джонсону о том, что делать украинцам, которые становятся "живым щитом" для НАТО.

Женщина из моей команды сейчас находится в Белой Церкви, у нее двое детей. Там находятся российские военные, она очень боится, что ее застрелят.

"Харьков, город, где я училась, его центральная площадь стала целью бомбардировки. Итак, вы говорите о стойкости украинского народа. Но украинские дети и женщины находятся в большом страхе из-за бомб и ракет, которые летят с неба. И украинский народ отчаянно просит Запад защитить небо. Они просят о бесполетной зоне", - сказала она.