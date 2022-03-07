Великобритания требует исключить Россию из Интерпола [ Редактировать ]
Прити Пател
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В понедельник, 7 марта, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател потребовала принять на этой неделе решение об исключении России из Интерпола.
По ее словам, действия России представляют прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов.
Ранее Кулеба назвал санкции, которые добьют российскую экономику.
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