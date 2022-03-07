В Луганске горит нефтебаза [ Редактировать ]
В понедельник, 7 марта, в Луганске прогремел взрыв.
В сети уже появились видео с места ЧП. На кадрах виден пожар на каком-то объекте. По словам очевидцев и местных СМИ, огонь вспыхнул на нефтебазе.
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