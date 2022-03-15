В Киеве под обстрел попала станция метро "Лукьяновская" (фото) [ Редактировать ]
В Киеве взрывной волной поврежден фасад здания станции метро "Лукьяновская". Также пострадали служебные помещения.
Поезда на Лукьяновке пока останавливаться не будут.
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