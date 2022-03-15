Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Днепра [ Редактировать ]
В ночь на 15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту Днепра. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко
Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Потребуется много времени на восстановление.
по теме
В п’ятницю, 11 березня, близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту.
Вантажівки заповнені їжею, засобами гігієни та медикаментами. Зокрема, там запаси життєво необхідного інсуліну, кровоспинних препаратів та засобів для порятунку життя.
В обласному оперативному штабі підтвердили три обстріли - під прицілом опинилися радіолокаційні станції.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, а также премьер Чехии Петр Фиала и премьер Словении Янез Янша 15 марта посетят Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их делегация уже пересекла украинскую границу на поезде, сообщил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик
Прибули на неї й українські парламентарі. Як вони себе назвали - жіночий батальйон з 10 осіб.