В результате военного вторжения россии на территорию Украины погибли 902 мирных жителя и 1459 были ранены. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с 4.00 24 февраля по 00.00 19 марта.

Всего убито 902 человека (179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен).

В Донецкой и Луганской областях 248 гражданских убиты и 744 получили ранения. Из них на подконтрольной Украине территории 195 убиты и 561 ранен, а на территории, контролируемой "ЛДНР" – 53 убиты и 183 ранены.

В Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях 654 жертвы и 715 пострадавших.

Отмечается, что большинство зафиксированных жертв среди мирного населения вызвало применение оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркнули, что фактические цифры потерь среди гражданского населения выше, так как получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие данные ожидают подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.