В Харькове из-под завалов ОГА достали тело еще одной погибшей [ Редактировать ]
Из-под завалов Харьковской облгосадминистрации (ОГА), которая пострадала в результате ракетного удара 1 марта, достали тело еще одной погибшей. Ей оказалась местная волонтерка Виктория Ютина. Об этом сообщает ее друг Артем Кочергин в Facebook.
По его словам, волонтерку нашли на 22-й день после ракетного удара, все это время спасатели разбирали завалы. Ютина присоединилась к волонтерам с начала войны России против Украины.
Погибшая была выпускницей Харьковской государственной академии культуры.
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