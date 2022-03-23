Из-под завалов Харьковской облгосадминистрации (ОГА), которая пострадала в результате ракетного удара 1 марта, достали тело еще одной погибшей. Ей оказалась местная волонтерка Виктория Ютина. Об этом сообщает ее друг Артем Кочергин в Facebook.

По его словам, волонтерку нашли на 22-й день после ракетного удара, все это время спасатели разбирали завалы. Ютина присоединилась к волонтерам с начала войны России против Украины.

Погибшая была выпускницей Харьковской государственной академии культуры.