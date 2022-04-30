Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському збільшити гуманітарну допомогу та постачання оборонного озброєння. Про це лідери домовилися під час телефонних переговорів, повідомляє BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

Телефонна розмова двох президентів тривала годину. Що саме Франція поставить Україні, не уточнюється. На сайті президента України про переговори наразі не повідомляється

Раніше Макрон пообіцяв, що Франція надасть Україні 155-мм самохідні артилерійські установки CAESAR і противотанкові ракетні комплекси "Мілан" для відбиття російської агресії.