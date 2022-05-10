Помер перший президент України Леонід Кравчук [ Редагувати ]
Перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук пішов з життя після тривалої хвороби. Йому було 88 років. Про це агентству "Українські Новини" повідомило джерело у родинному колі політика.
10 січня Кравчуку виповнилося 88 років.
29 березня 2021 року стало відомо, що Кравчук переніс операцію на відкритому серці в одній із клінік Києва.
У минулому екс-президент уже мав проблеми з серцем. 2017 року йому встановили стент.
У вересні 2021 року повідомлялося, що він відлетів до Німеччини на лікування.
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