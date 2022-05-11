З історій про першого президента та його цитат можна скласти багатотомник.

Напередодні не стало людини-епохи. Першого президента України Леоніда Кравчука. Його серце перестало битися на 89-му році після затяжної хвороби.

Леонід Кравчук мав імідж "хитрого лиса", бо міг домовитися з ким завгодно. І був навіть героєм класичного анекдоту перших років незалежності, в якому на пропозицію взяти парасольку в дощ відповідав: "Нічого, я якось поміж крапельками". З історій про першого президента та його цитат можна скласти багатотомник. І це не враховуючи політичних амбіцій та історичних фактів.

Чим запам'ятався українцям перший президент? І що він зробив для розбудови нашої держави - дивіться у матеріалі Даніїла Снісара.

Останній Голова Верховної Ради УРСР, перший голова парламенту незалежної України, перший президент. Політик, економіст і герой України. Це - Леонід Макарович Кравчук.

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994):

Дорогі друзі! Люди, на долю яких випала велика відповідальність, повернути собі славу, повернути собі мужність, повернути собі віру в те, що Україна буде продовжувати ті риси, які започатковані на цій святій землі.

Свою політичну кар'єру Леонід Кравчук розпочав у 60-х роках минулого століття, у Компартії. У серпні 1991 року - залишив лави КПУ.

24 серпня 91-го. Перед парламентом зібралися сотні демонстрантів. Українці вимагають від депутатів прийняти акт незалежності України. Від парламентарів цього очікував і Леонід Макарович, який тоді головував у Раді.

Шо вам потрібно радиться, я хочу запитати? І скільки вже можна радиться? Сьогодні час такий, що кожний депутат повинен мати свою власну позицію! Прошу проголосувати!

Саме після цього і розпочалася історія Незалежної України. Кравчук пішов на перші президентські вибори безпартійним. Тоді Леонід Макарович переміг у першому турі - 60 відсотків "за". І став Першим президентом Незалежної України.

Урочисто присягаю народу України, при здійсненні повноважень президента України, суворо дотримуватися Конституції і законів України.

Одночасно з виборами президента відбувся загальнонаціональний референдум щодо проголошення Незалежності України.

Проголосували 34 мільйони 700 тисяч виборців "за" незалежність України". Я був і залишаюсь бути переконаний в тому, що це було свято демократії.

Тоді ж, у грудні, від імені України підписав із президентом Росії Єльциним та головою Верховної Ради Республіки Білорусь Шушкевичем "Біловезьку угоду" про припинення існування СРСР.

Саме за президентства Кравчука були створені всі державні інституції. Сформовано армію і розпочато перші реформи. Однак, найголовніше - Україну визнали у світі. До речі, за "владу" перший президент не тримався. У 94-му погодився на дострокові президентські вибори, які в другом турі програв Кучмі.

Тривалий час Леонід Макарович присвятив громадський роботі. А у 2014 - безапеляційно осудив анексію Криму і наміри Росії - окупувати східну частину України.

Я прожив три окупації: польську, німецьку, і радянську. Зараз росія робить спробу окупувати деякі регіони України. Робить спробу поневолити нас. Це зайва спроба. Як писав Іван Франко: "Єсть народ, що в гору йде, хоч був запертий в льох". Двері льоху відкриті.

Леонід Кравчук - автор численних публікацій про політику і не тільки. "Перший про владу" - це назва книги, мемуарів, які Перший президент презентував на свій ювілейний день народження. Сам він казав: аби її видати, знадобилося якнайдалі дистанціюватися від влади. На таку творчість його надихала, як Леонід Макарович, сам казав - молодь. Чимало часу політик приділяв спілкуванню зі студентами.

Я подивився на владу збоку. І ви знаєте, я побачив там стільки багато цікавого, чого я раніше не міг навіть побачити. Був зав'язаний цими питаннями.

У своїй роботі Леонід Макарович займався й переосмисленням ролі і функцій політиків. Їхній образ він часто сприймав критично.

Політичний сором, або скажу відверто - його просто немає. Політик думає, що щоб він не говорив, якщо це не збувається, то це не його провина.

Від липня 2020 року Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Сході України.

Час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення - якщо я зможу, а я хочу цього - щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі - я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився.

Влітку минулого року політик переніс операцію на серці, після якої довго не міг оговтатися. Пішов із життя Леонід Кравчук на 89-му році. Вічна йому пам'ять....