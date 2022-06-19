З початку повномасштабного вторгнення в Україну до росії було незаконно вивезено понад 1,9 млн осіб. З них понад 300 тисяч дітей. Про це заявив начальник Національного центру управління оборони росії Михайло Мізінцев, повідомляє "Інтерфакс".

За минулу добу з України і територій, окупованих "Л/ДНР" окупанти вивезли 29 733 людини, в тому числі 3 502 дитини.

А всього з початку війни проти України, згідно із заявою Міноборони рф, росія депортувала 1 936 911 українців, з яких 307 423 дитини.