Окупанти депортували до росії понад 300 тисяч дітей [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення в Україну до росії було незаконно вивезено понад 1,9 млн осіб. З них понад 300 тисяч дітей. Про це заявив начальник Національного центру управління оборони росії Михайло Мізінцев, повідомляє "Інтерфакс".
За минулу добу з України і територій, окупованих "Л/ДНР" окупанти вивезли 29 733 людини, в тому числі 3 502 дитини.
А всього з початку війни проти України, згідно із заявою Міноборони рф, росія депортувала 1 936 911 українців, з яких 307 423 дитини.
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