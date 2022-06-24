Окупанти будуть намагатися відновити наступ у Миколаївській області - Генштаб [ Редагувати ]
Станом на п'ятницю, 24 червня, противник не припиняє наступ з метою встановлення повного контролю над Донбасом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей; утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом; блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.
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