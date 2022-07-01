Триває 128 доба нашого героїчного протистояння російській навалі. Збройні сили України блискуче виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб майже цілодобово працюють задля повернення звичного ритму життя у наші домівки й оселі.

Станом на сьогодні деокуповано 1027 населених пунктів.

Роботу гуманітарних штабів розпочато на 95% звільнених територій.

На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи.

"Сьогодні я працюю на Житомирщині. Зараз я знаходжусь біля зруйнованих житлових будинків, які постраждали від ракетно-бомбового удару 1 березня. На початку квітня ворог повністю покинув територію Житомирщини. Залишивши після себе понад 2 600 зруйнованих об’єктів, 87% з яких – це пошкоджений житловий фонд. Крім того, руйнацій зазнали 72 заклади освіти, які наразі є пріоритетними для відновлення", - заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Він додав: "Цієї ночі ракетного удару завдано в Одеській області. Близько першої години ночі в селі Сергіївка Білгород-Дністровського району, три ракети влучили в дев’яти поверховий житловий будинок та базу відпочинку. За попередньою інформацією відомо про 19 загиблих, з них дитина 12 років, близько 40 людей зазнали травм та ушкоджень. Зруйновано зовнішню стіну та перекриття з першого по дев’ятий поверх житлового будинку та два поверхи корпусу бази відпочинку. Полтавська область. Нагадаю про абсолютно цинічний та безглуздий ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці. Це не військовий об'єкт, в ньому немає стратегічної цінності, однак велику кількість життів довелося заплатити простим українцям".

Ворог щоденно продовжує знищувати Харків та Харківську область. Протягом цього тижня – мешканці обласного центру, населених пунктів Андріївка, БалаклІя, Барвінкове, Бугаївка, Печеніги, Золочів, Одноробівка, Кицівка, Івашки, Малинівка, Уди, Безлюдівка, Калинове, жителі Богодухівської, Дергачівської та Циркунівської територіальних громад – понад 40 разів, – я наголошую, 40 разів зазнали ракетних, авіаційних, артилерійських, мінометних обстрілів з боку російської федерації! Проте, мужні харків’яни продовжують боронити та відбудовувати свою землю. Харків’яни пліч-о-пліч з комунальниками наводять лад у власних домівках, помешканнях та дитячих майданчиках, намагаючись тим самим підтримувати своє місто.

Команда Президента, Уряд, Парламент, ЗСУ та громадяни нашої країни продовжують тримати оборону.