Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
Через повномасштабну збройну агресію росії в Україні постраждали майже тисяча дітей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
З них 348 загинули, ще понад 650 отримали поранення.
11 липня в результаті масованих обстрілів окупантами цивільної інфраструктури Харкова загинув 17-річний юнак. Також поранення отримали двоє хлопчиків 4 і 16 років.
Зазначимо, що найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 348;
- Харківській - 190;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 53;
- Херсонській - 52;
- Запорізькій - 31.
Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Крім того, повідомляється, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2121 навчальний заклад. З них 216 зруйновані повністю.
по темі
З початку повномасштабного вторгнення в результаті збройної агресії росії в Україні постраждали 993 дитини
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 968 дітей
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 953 дітей
Минулої доби, 12 липня, в результаті російських обстрілів Донецької області одна людина загинула і двоє постраждали
Діти в сім'ях, які постраждали від війни в Україні, зможуть отримати ще одну виплату