13 липня відзначається Собор Дванадцяти апостолів, яке згадують щороку після Петра і Павла (12-го липня). В народному календарі цей день здавна іменують Напівпетро, Маківка літа, Дванадцять апостолів.

Колись у наших предків був цікавий звичай. Вони в цей день піднімалися на найближчий пагорб і дванадцять разів кланялися сонцю. День проводили за роботами в городі, зокрема, за сінокосом.

Що не можна робити в цей день