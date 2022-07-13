Собор Дванадцяти апостолів: що заборонено робити 13 липня [ Редагувати ]
Джерело: GOODFON
13 липня відзначається Собор Дванадцяти апостолів, яке згадують щороку після Петра і Павла (12-го липня). В народному календарі цей день здавна іменують Напівпетро, Маківка літа, Дванадцять апостолів.
Колись у наших предків був цікавий звичай. Вони в цей день піднімалися на найближчий пагорб і дванадцять разів кланялися сонцю. День проводили за роботами в городі, зокрема, за сінокосом.
Що не можна робити в цей день
- Не варто згадувати погані події і образи. Вам варто відпустити все зле, яке ви затаїли.
- Не можна сваритися і сперечатися з близькими, інакше ви точно надовго посваритеся.
- Пити алкоголь сьогодні протипоказано. Їсти можна все що завгодно, бо Петрів піст закінчився.
- Також під забороною прибирання і прання, а ось іншу роботу робити можна.
- Не рекомендується стригти волосся - вважається, що це відбирає сили.
- Не варто призначати зустрічі у першу половину дня, інакше вони погано закінчаться.
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