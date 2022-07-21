Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни через російську агресію постраждали понад 1039 дітей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Подробиці:
- 358 дітей загинули,
- 681 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.
20 липня в результаті масового обстрілу окупантами Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення. 19 червня в результаті артилерійських обстрілів Іванівки Ізюмського району була поранена 16-річна дівчинка.
Моніторинговою платформою збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua встановлено, що в результаті обстрілів житлових кварталів Маріуполя в період з 24 лютого по 29 березня загинули четверо дітей у віці від 7 до 15 років.
З початку війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 361;
- Харківській - 194;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 53;
- Херсонській - 52;
- Запорізькій - 40.
Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
При цьому відомо, що з початку року через бомбардування і обстріли збройними силами рф в Україні пошкоджено 2185 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.
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