З початку повномасштабної війни через російську агресію постраждали понад 1039 дітей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Подробиці:

358 дітей загинули,

681 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

20 липня в результаті масового обстрілу окупантами Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення. 19 червня в результаті артилерійських обстрілів Іванівки Ізюмського району була поранена 16-річна дівчинка.

Моніторинговою платформою збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua встановлено, що в результаті обстрілів житлових кварталів Маріуполя в період з 24 лютого по 29 березня загинули четверо дітей у віці від 7 до 15 років.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 361;

Харківській - 194;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 53;

Херсонській - 52;

Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

При цьому відомо, що з початку року через бомбардування і обстріли збройними силами рф в Україні пошкоджено 2185 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.