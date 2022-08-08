Окупанти безуспішно намагаються підключити електрику та газ у Маріуполі [ Редагувати ]
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про те, що захопленому місті окупанти намагаються відновити в одному із районів електрику та газ. Але поки такі спроби успіхів не мали. Про це він написав у Telegram.
У Кальміуському районі через дії російських електриків згорів трансформатор, оскільки вони проводили роботи в дощ. Крім того, на вихідних окупанти підключили 350 Вт у звичайних будинках замість 220 Вт. Через це була пошкоджена побутова техніка жителів.
Також у Приморському районі окупанти провели показовий запуск газопостачання. Але вже через годину газ разом зі світлом та водою зник.
В окупованому Маріуполі також триває хаотичне знесення будівель.
Все більше людей змушені або жити на вулиці, або вламуватись в пусті квартири.
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