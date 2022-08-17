ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 [ Редагувати ]
Українські зенітники били російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52.
Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Ка-52
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 17 серпня окупанти втратили в Україні 196 вертольотів і 233 літаки.
Нагадаємо, що на Донеччині 15 серпня українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52.
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