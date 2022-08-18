Adidas випустила навушники з сонячною батареєю (фото) [ Редагувати ]
Компанія Adidas представила бездротові навушники RPT-02 Sol з вбудованими сонячними батареями.
Аксесуар, створений спільно з Zound Industries, отримав 45-міліметрові динаміки з діапазоном відтворюваних частот від 20 Гц до 20 кГц. Повнорозмірні накладні навушники підтримують бездротовий стандарт Bluetooth 5.2 і можуть працювати на відстані до 10 м від джерела звуку.
Новинка, виготовлена з переробленого пластику, оснащена сонячними панелями Powerfoyle від Exeger, які дозволяють заряджати аксесуар за допомогою сонячного або штучного світла.
Заявлено автономність до 80 годин без підзарядки. Навушники сертифіковані на захист від вологи, поту та пилу за стандартом IPX4.
У продажу Adidas RPT-02 Sol з'являться у серпні. Вартість навушників, сумісних зі смартфонами на Android та iOS, становитиме $230.
Нагадаємо, що рік тому компанія Adidas продала бренд Reebok.
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