Рашисти зруйнували долю мільйонів українців: історія жінки, яка зазирнула в очі смерті [ Редагувати ]
Рашисти зруйнували долю мільйонів ні в чому не винних українців. Перетворили їх, до цього нормальне, життя на пекло. Кожен день у муках проводить 40-річна Оксана Лук'янець із Бахмута. 1 липня в жінку влучили осколки ворожого снаряду, ударною хвилею її відкинуло у 5-метрову вирву і засипало землею. Оксану дивом врятував чоловік, який почув здавлений крик дружини з-під землі. Вікторія Балицька поспілкувалася з жінкою, яка зазирнула в очі смерті.
Оксана Лук'янець, постраждала з Бахмута:
Мы жили нормально. Я дома сидела за мамой ухаживала, моя мама парализованная. Муж на работе был. Огороды, хозяйства так жизнь проходила.
Подружжя з Бахмута. Першого липня опівдні Оксана з чоловіком поверталися додому.
Оксана Лук'янець, постраждала з Бахмуту:
Мы шли, мы у подруги были и шли просто в 12 часов дня было. Такого ничего, мы не слышали ни звука, все тихо было.
Ворожий снаряд прителів раптово і розірвався поруч. Ударною хвилею Оксану відкинуло у 5-метрову вирву, що утворилася внаслідок вибуху.
Оксана Лук'янець, постраждала з Бахмуту:
Я помню удар в голову такой как огонь зажегся и всё. Я поняла под землёй, что я живая.
Але як вибратися!? Оксану охопив відчай, вона розуміла, що її можуть не почути.
Оксана Лук'янець, постраждала з Бахмута:
Страх, ужас я думала: я откопаюсь или я здесь умру под землёй. Реально у меня был мой ум, я все понимала соображала что это прилёт, и что я попала. Страх был ужасный я просто потихоньку кричала и меня услышали. Я понимала что меня могут не услышать. И вообще слышит меня или нет я не понимала. У меня полный рот земли. Но меня услышали слава богу.
Врятував Оксану її коханий. Він почув з-під землі її здавлений крик про допомогу.
Оксана Лук'янець, постраждала з Бахмута:
Я сказала три раза слово "помогите" и ко мне подошел муж уже. Сначала он посмотрел нету подумал что это воздухе разрывает, то есть, ни рук, ни ног уже не соберём. Походу разорвало и ушел. И как это я вот не знаю вообще сама он пришел и услышал меня. Никто, только он услышал.
Прибігли перехожі, наші військові і всі разом відкопали жінку. Але Оксана зазнала численних поранень - на її тілі немає живого місця.
Здесь снаряд видно на вылет дырки. Тут кость вылезла, кожи нету. Не знаю нога… будет ампутация или как, не знаю. Рука вывернута переломана. Здесь тоже вырвано. И вот здесь все распорото осколками.
Спершу Оксана лікувалася в Дніпрі. Згодом жінку перевезли до львівської лікарні. Тут їй намагаються врятувати ноги. А це непросто.
Олег Іванів, ортопед-травматолог:
Поранення правої легені, поранення печінки, обширні рани лівого плеча, відкриті переломи кісток правого передпліччя, з дефектом м'яких тканин з нефритом променевого нерва, відкриті переломи або гомілок.
Та в Оксани велика воля до життя. Поруч коханий чоловік, який її доглядає. Він теж був поранений, але набагато легше. А от повертатися сім'ї нікуди - їхньої домівки вже нема.
Оксана Лук'янець, постраждала з Бахмута:
Нам вот вчера позвонили, сказали что там вообще все горит, там 10% осталось, вообще все сгорело и ещё людей сколько, за людей ничего не известно.
Зараз в Оксани дві мрії - стати на ноги та дочекатися Перемоги України.
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