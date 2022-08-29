Збірна України з біатлону збереже квоти для змагань на майбутній сезон [ Редагувати ]
Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону зберегли квоти для виступу у змаганнях під егідою Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) у сезоні-2022/23. Про це заявив директор зі спорту та заходів IBU Даніель Бем, повідомляє Федерація біатлону України.
У надзвичайній політичній ситуації, яку ми маємо зараз, виконавчий комітет IBU керується принципом, що жодна нація не може страждати. У зв’язку з цим на черговому засіданні виконавчого комітету IBU було прийнято рішення про те, що Українська федерація збереже таку ж квоту на сезон 2022/23, яку мала минулого року. Або буде мати квоту, яку здобула згідно рейтингу на момент припинення своєї участі в змаганнях IBU, якщо така зароблена квота буде вищою, ніж в минулому сезоні. Тобто, для Кубка світу 7 - зареєстрованих на етапі, 5 - для участі в гонках для чоловічої та жіночої команд.
Минулого сезону збірна Україна могла виставити по п'ять спортсменів для участі у чоловічих та жіночих перегонах. Українська команда втратила позиції в заліку Кубка націй через пропуск трьох заключних етапів змагань у сезоні-2021/22 і втратила можливість заявляти по п'ять осіб у наступному розіграші Кубка світу.
За підсумками минулого сезону збірна України посіла 14-е місце у жіночому Кубку націй, а чоловіча задовольнилася 15-м місцем.
Перший етап Кубка світу у сезоні-2022/23 відбудеться у Контіолахті (Фінляндія) з 29 листопада по 4 грудня.
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