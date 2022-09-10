Вона зуміла вирватися з росії з дворічним сином та братом-підлітком: історія молодої матері з Маріуполя [ Редагувати ]
Десятки тисяч маріупольців змушені були залишити рідне місто і евакуювалися на підконтрольну Україні територію. Проте чимало людей потрапило під насильницьку депортацію до країни-окупанта. Вони пройшли через жах і приниження фільтраційних таборів. Безправність, голод і холод. Історія молодої матері, яка з дворічним сином та братом-підлітком зуміла вирватися з росії і дістатися родичів на Хмельниччині - вражає. Подивіться.
25-річна Анжела із маленьким сином Домініком і братом-підлітком звикають до нового життя на Хмельниччині. Без вибухів снарядів і рашистських танків. У селі поблизу Маріуполя вони пережили окупацію, залишалися у зруйнованому загарбниками населеному пункті майже без їжі, не було води і світла. Через три тижні рашисти почали вивозити жителів за межі України.
Анжела Стасенко, переселенка:
16 березня нас вивезли. Російські воєнні. Вони зайшли і сказали: або ви лишаєтесь і помираєте з голоду. Там їжі вже майже не було майже.
Анжелу з братом мама виховувала самотужки, але померла від важкого недугу ще до війни. А тепер і їх розлучили: Богдан опинився у Маріуполі, а молоду жінку з малюком відправили на територію рф.
Анжела Стасенко, переселенка:
Нас вивезли з початку до Таганрога, а потім посадили на потяг і довезли до Володимира. І вже потім нас автобусами розвозили по ПВР-пункт временного размещения.
У цей час родичі з Хмельниччини робили все, щоб зібрати сім'ю у себе.
Леонід Котик, родич Анжели:
Це діти моєї двоюрідної сестри, яких я ніколи не бачив. І тоді як мама померла, я сказав: готовтеся, якщо у вас є бажання, я вас забираю.
Леонід звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини і місцевої влади.
Микола Гизимчук, сільський голова Улашанівської ОТГ:
Йому присвоїли статус опікуна, і дальше, через інші ешелони влади і силові структури.
Богдана з Маріуполя допомогли вивезти волонтери. Шлях був складним і тривалим.
Богдан Макєєв, прийомний син:
З Маріуполя до Запоріжжя на мікроавтобусі волонтери мене вивозили. А потім мене посадили на поїзд Запоріжжя-Львів і я приїхав в Хмельницький. Там мене зустріла троюрідна сестра. І відтуди я добирався до Славути.
А в цей час Анжелу із сином вивозили з росії через Білорусь.
Анжела Стасенко, прийомна донька:
З росії нас везли волонтери. Дуже багато нас їхало в автобусі. На кордоні з Білоруссю ми стояли годин 5-6. Ми за півтори години впорались, всі пройшли, а там був наказ нас тримати. Нам водій казав, що ви не кажіть, що ви в Україну їдете, а кажіть, що їдете в Німеччину на заробітки. То ми так всі казали.
Так родина Леоніда і Людмили поповнилася ще двома дітьми і онуком.
Андрій Ткачук, староста округу:
Небайдужі, хазяйновиті. Працюють на матінці землі. Виховали гарних 3 дітей: 2-х хлопців, доньку. А тепер ще на відповідальність взяли ще одну родину.
Донька подружжя - Тетяна вже потоваришувала з названим братом. Вони однолітки, тож мають спільні інтереси.
Тетяна Котик, прийомна донька:
З того, що він мені розповідав, я зрозуміла, що у нього було важке життя. Він дуже сильний духом на свої 16 років.
Мене вразило. Я вперше побачив корівок вживу.
Богдан і Анжела потроху звикають до нового життя.
Ми збирали помідори, потім ми збирали кукурудзу. Ну так. Допомагаю.
Людмилу і Леоніда, яких до цього ніколи не бачили, і хлопець, і його сестра вдячно називають мамою і татом. Господині, щоправда, додалось хатніх клопотів. Але жінка не нарікає.
Людмила Котик, мати:
Богдан молоко полюбив, йому подобається домашнє молоко, бо там такого молока не було. А малий манку. Анжела - те що ми варимо: деруни, картоплю.
Велика родина будує плани на майбутнє. Після закінчення школи Богдан хоче вивчитися на зварювальника, а дворічний Домінік господарює на подвір'ї і починає говорити перші слова. Українською мовою.
Людмила Котик, мати:
Хочеться стабільності і миру, і здоров'я. Буде здоров'я, будем робити і заробляти гроші. Щоб всі були здорові і живі, бо тяжко людей тіряти.
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