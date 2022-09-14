Президент рф володимир путін не вважає помилкою своє рішення щодо широкомасштабного вторгнення в Україну. Про це на пресконференції з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він поділився враженнями від телефонної розмови з путіним, яка відбулася напередодні. Шольц сказав, що не почув розуміння, що вторгнення було помилкою - позиція путіна не змінилася.

Я не побачив, щоб з'явилися нові позиції, але все ж таки розмова один з одним важлива... Однак тим не менш, важливо говорити один з одним, і говорити те, що я думаю на цю тему. Тому що я абсолютно впевнений, що росія має вивести свої війська... Про це треба говорити. І я так і зробив.

Телефонна розмова Олафа Шольца та путіна відбулася 13 вересня. Під час бесіди канцлер закликав господаря кремля вивести війська з України, не обстрілювати Запорізьку АЕС і допустити Червоний Хрест до українських бранців.