Російська влада хотіла оголошенням мобілізації 21 вересня інформаційно перебити тему обміну полоненими. Але отримала зворотний та подвійний ефект.

Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

"Інформаційно Кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Така традиційна нехитра тактика", - написала Маляр.

За її словами, спочатку в Кремлі хотіли оголосити мобілізацію 20 вересня, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомляти в день обміну.

"Втім, спрацювало це навпаки - подвоївся інформаційний ефект. Ніякого поглинанння чи перебивання теми не вийшло", - зазначила Маляр.