Кремль хотів "перебити" мобілізацією тему обміну, а спрацювало навпаки - Міноборони [ Редагувати ]
Російська влада хотіла оголошенням мобілізації 21 вересня інформаційно перебити тему обміну полоненими. Але отримала зворотний та подвійний ефект.
Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.
"Інформаційно Кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Така традиційна нехитра тактика", - написала Маляр.
За її словами, спочатку в Кремлі хотіли оголосити мобілізацію 20 вересня, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомляти в день обміну.
"Втім, спрацювало це навпаки - подвоївся інформаційний ефект. Ніякого поглинанння чи перебивання теми не вийшло", - зазначила Маляр.
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