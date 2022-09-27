"Бреше завжди, скрізь і у всьому": у Зеленського показали нарізку брехні путіна про Україну (відео) [ Редагувати ]
Господар кремля володимир путін бреше "завжди, скрізь і в усьому", а ті хто вірить йому, "хочуть жити у кривавому божевіллі". Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Путін В. В.... Ідеальна ілюстрація слова "брехня" в Оксфордському словнику. Завжди, скрізь, у всьому... Чи хтось у світі ще хоче продовжувати жити в кривавому божевіллі з непередбачуваними наслідками? Тоді продовжуйте йому вірити.
Подоляк опублікував нарізку з інтерв'ю путіна різних часів, де той говорить про те, що "Крим не є спірною територією", під час окупації півострова не було російських військових, посія визнає територіальну цілісність України, не збирається окупувати території України та інші брехливі заяви.
Vladimir Putin...Flawless lie. Always, everywhere, in everything...If you want to continue living in a bloody madness with unpredictable consequences — keep believing him. pic.twitter.com/WXR0sRw3Py— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022
Журналісти "Інтера" проаналізували, як змінювався путін від початку повномасштабного вторгнення.
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