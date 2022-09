Господар кремля володимир путін бреше "завжди, скрізь і в усьому", а ті хто вірить йому, "хочуть жити у кривавому божевіллі". Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк опублікував нарізку з інтерв'ю путіна різних часів, де той говорить про те, що "Крим не є спірною територією", під час окупації півострова не було російських військових, посія визнає територіальну цілісність України, не збирається окупувати території України та інші брехливі заяви.

Vladimir Putin...Flawless lie. Always, everywhere, in everything...If you want to continue living in a bloody madness with unpredictable consequences — keep believing him. pic.twitter.com/WXR0sRw3Py