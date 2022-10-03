Під час масштабної повітряної тривоги у Дніпрі та області пролунали вибухи (фото) [ Редагувати ]
Вранці в понеділок, 3 жовтня, по всій території України, крім Криму, було оголошено повітряну тривогу. Незабаром пролунало кілька вибухів у Дніпрі та області.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За словами місцевих жителів, у Дніпрі пролунав один вибух, після чого виникло задимлення. В області чули два вибухи. У передмісті Дніпра після них з'явився дим.
Масштабна повітряна тривога в Україні триває.
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