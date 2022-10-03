Вранці в понеділок, 3 жовтня, по всій території України, крім Криму, було оголошено повітряну тривогу. Незабаром пролунало кілька вибухів у Дніпрі та області.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, у Дніпрі пролунав один вибух, після чого виникло задимлення. В області чули два вибухи. У передмісті Дніпра після них з'явився дим.

Масштабна повітряна тривога в Україні триває.