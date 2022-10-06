Хакери могли отримати доступ до даних смартфонів користувачів месенджера WhatsApp. Про це попередив засновник Telegram Павло Дуров. Він вважає, що від WhatsApp потрібно "триматися якомога далі, це інструмент стеження".

Все, що хакеру потрібно було зробити, щоб отримати доступ до вашого телефона, це відправити вам шкідливе відео або почати відеодзвінок з вами в WhatsApp. Така сама проблема безпеки WhatsApp була виявлена ​​в 2018 році, потім в 2019 році і ще одна в 2020 році, в 2017 р. До 2016 року в WhatsApp взагалі не було шифрування.

Він вважає, що щорічні проблеми месенджера свідчать про те, що "там вже існує новий пролом у системі безпеки".

Такі проблеми навряд чи є випадковими - вони закладені бекдорами... Немає значення, що ви найбагатша людина на Землі - якщо у вас на телефоні встановлено WhatsApp, усі ваші дані з усіх програм на вашому пристрої доступні, як з’ясував Джефф Безос у 2020 році.

Минулого тижня WhatsApp (належить корпорації Meta Марка Цукерберга) повідомив про проблему з безпекою.

У месенджера раніше були помилки, через які дані користувачів потрапляли у відкритий доступ. У 2020 році смартфон засновника Amazon Джеффа Безоса зламали за допомогою шкідливого повідомлення у WhatsApp.