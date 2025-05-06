Signal очолив топ-5 найбезпечніших месенджерів [ Редагувати ]
Фахівці з кібербезпеки склали рейтинг найзахищеніших месенджерів 2025 року. Лідером став Signal, а Telegram, який раніше займав п'яте місце, вибув зі списку через зміни в політиці конфіденційності.
Signal, заблокований у росії, зберіг перше місце завдяки відкритому коду та інноваційній системі захисту даних. Сервіс використовує наскрізне шифрування (Signal Protocol) для дзвінків, обміну повідомленнями та файлами, що дозволяє захистити їх від перехоплення оператором стільникового зв'язку та спецслужбами. Крім того, месенджер отримує та зберігає мінімум даних про користувачів у порівнянні з іншими сервісами.
Навколо месенджера Signal за останні кілька місяців сталося два великі скандали. У чат з чиновниками Білого дому, в якому обговорювалися удари по єменських хуситах, помилково додали журналіста видання The Atlantic. Пізніше стало відомо, що глава Пентагону Піт Хегсет ділився засекреченими військовими планами в особистому чаті зі своєю дружиною та братом.
До топ-5 також увійшли французький Olvid, швейцарський Threema, децентралізований Element та австралійський Session.
Telegram не потрапив до рейтингу через відсутність наскрізного шифрування за умовчанням та співпраці з правоохоронними органами різних країн.
Експерти відзначають зростання попиту на приватні месенджери: користувачі масово переходять на альтернативні платформи через посилення політиків великих гравців.
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