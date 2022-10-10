Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про те, що внаслідок масованої ворожої атаки на Дніпропетровську область четверо людей загинуло та 19 зазнали поранень.

Він повідомив, що окупанти скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири з них знищили українські сили ППО.

Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку.

Резніченко повідомив, що в області є серйозні руйнування.

Так, в одному з районів Кривого Рогу зникло світло. Наразі без електроенергії понад 80 тисяч людей.