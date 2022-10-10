Євросоюз продовжить допомагати Україні в гуманітарному та військовому плані та буде готовий задовольнити її потреби під час підготовки до зими. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель.

Європейський Союз, як і раніше, твердо відданий підтримці України у політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному плані, а також у відновленні та задоволенні потреб при підготовці до зими.

За словами Шарля Мішеля, той факт, що Кремль вдається до тактики масованих ракетних атак по цивільних об'єктах, "свідчить лише про його власний відчай, який зростає".

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз направить Україні додаткову військову допомогу. Яку саме він не уточнив.

Напередодні Німеччина пообіцяла поставити Україні зимову форму для 100 тис. військових.