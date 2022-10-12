росіяни вночі обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: подробиці [ Редагувати ]
російські окупанти в ніч на 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".
Про це повідомляє в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог знову здійснив підступний нічний ракетний удар. По Запоріжжю і передмістях випущено близько семи ракет С-300", - зазначив посадовець.
За словами Старуха, 2 ракети влучили в один з районів обласного центру, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя.
Три потрапили в одне з наближених до Запоріжжя сіл. Там частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали три особи, жертв нема.
Дві ракети впали в полі біля іншого села.
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