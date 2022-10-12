російські окупанти в ніч на 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".

Про це повідомляє в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог знову здійснив підступний нічний ракетний удар. По Запоріжжю і передмістях випущено близько семи ракет С-300", - зазначив посадовець.

За словами Старуха, 2 ракети влучили в один з районів обласного центру, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя.

Три потрапили в одне з наближених до Запоріжжя сіл. Там частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали три особи, жертв нема.

Дві ракети впали в полі біля іншого села.