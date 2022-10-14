Фото: у Бєлгороді пролунали вибухи і почалася пожежа на підстанції / t.me/vvgladkov

У російському Бєлгороді спрацювали системи ППО. На місцевій підстанції почалася сильна пожежа, внаслідок якої в місті зникло світло. Про це повідомляє "Медуза".

За даними видання, у кількох районах міста було чутно вибухи через роботу систем ППО.

При цьому губернатор Бєлгородської області рф в'ячеслав гладков розповів, що "після обстрілу міста спалахнула підстанція 110 кВт".

За його словами, орієнтовний час перемикання на резервне джерело - до 4 годин.

Такжке Гладков додав, що станом на 20:00 пожежа на підстанції була ліквідована і "фахівці розпочали перепідключення".