Російські загарбники у ніч на 19 жовтня обстріляли Енергодар - місто-супутник Запорізької АЕС. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів. Місто частково без світла і води. Обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку.

Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій "Промінь", будівлі виконавчого комітету міської ради, а також мосту на в'їзді в місто. Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі з 4 жовтня окупаційна влада запровадила комендантську годину з 20:00 до 6:00.