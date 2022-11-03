26-річна "Міс Аргентина" Маріана Варела та 22-річна "Міс Пуерто-Рико" Фабіола Валентин таємно одружилися після двох років стосунків. Радісною новиною королеви краси поділилася в Instagram, опублікувавши спільне відео та кадри заручин.

Латиноамериканські красуні узаконили свої стосунки у міському суді Сан-Хуана (Пуерто-Рико).

Зберігаючи наші стосунки в таємниці, ми відчинили двері в особливий день. 28/10/22.

Дівчата познайомилися у 2020 році на конкурсі "Міс Гранд Інтернешнл 2020" у Таїланді. Увійшовши до ТОП-10, Маріана та Фабіола продовжили спілкування та "товаришували" у соцмережах. Весь цей час вони таємно зустрічалися.

Аргентина узаконила одностатеві шлюби у 2010 році, а Пуерто-Рико - у 2015 році.

Нагадаємо, що президенту Зеленському доведеться вирішити питання про одностатеві шлюби в Україні. Відповідна петиція набрала понад 25 тисяч підписів українців.