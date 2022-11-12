У Херсонській області автомобіль підірвався на вибухівці, постраждала жінка з дітьми [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У селі Милове на Херсонщині автомобіль підірвався на вибухівці, постраждали жінка та двоє дітей.
Про це повідомляє в Facebook поліції Херсонської області.
"Під час виїзду із села Милове Бериславського району автомобіль з цивільними підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждали жінка та двоє її дітей віком 9 та 14 років. Всі вони з різними травмами доставлені у лікарню Кривого Рогу", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція продовжує збирати докази воєнних злочинів російських загарбників проти мирного населення на деокупованих територіях. Так, в смт Велика Олександрівка військові рф облили 63-річному чоловікові ноги горючою речовиною та підпалили, спричинивши термічні опіки нижніх кінцівок.
Від жителів смт Високопілля та смт Велика Олександрівка у поліцію надходять повідомлення, що загарбники відбирали у них автомобілі, розукомплектовували сонячні електростанції, з магазинів та кафе викрадали товар, "Уралами" вивозили побутову техніку та меблі з будинків.
Впродовж минулої доби поліція відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських загарбників на Херсонщині.
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