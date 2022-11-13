В Офісі президента оприлюднили відео того, як будується стіна на кордонні з білоруссю (Волинська область). На кадрах помітно зведений паркан з колючим дротом.

Про це повідомляється в Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Так будується стіна на кордоні Волинської області з Білоруссю - залізобетонний паркан з колючим дротом", - написав Тимошенко.