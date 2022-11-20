Росіяни весь ранок обстрілювали ЗАЕС, понад 12 "прильотів" [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські військові весь ранок сьогодні обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучань в об’єкти інфраструктури станції.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Енергоатому".
"Сьогодні вранці, 20 листопада 2022 року, внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що через ворожі атаки пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.
Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга", але дані про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються.
"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України", - звернули увагу в "Енергоатомі".
по темі
Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян
Україна потребує ще до 200 танків та низку техніки
Фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, що вбила двох людей, у польському місті Пшеводув
Операція зі звільнення Луганської області не буде швидкою. Окупанти на цьому напрямку давно укріпилися за рахунок бойовиків так званої "ЛНР" та сил, які раніше перебували у Харківській області
На території Запорізької АЕС минулої ночі та сьогодні пролунало більше десятка потужних вибухів