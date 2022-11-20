Російські військові весь ранок сьогодні обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучань в об’єкти інфраструктури станції.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Енергоатому".

"Сьогодні вранці, 20 листопада 2022 року, внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що через ворожі атаки пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.

Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга", але дані про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються.

"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України", - звернули увагу в "Енергоатомі".