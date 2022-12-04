Станом на ранок неділі, 4 грудня, російські окупанти вбили одного мешканця Донецької області, ще 5 отримали поранення. Про це повідомляється у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За 3 грудня росіяни вбили 1 цивільного у Донецькій області - у Предтечиному.

За словами голови ОВА, ще 5 осіб в області отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1237 людей, ще 2680 поранені.