Окупанти вбили людину у Донецькій області [ Редагувати ]
Станом на ранок неділі, 4 грудня, російські окупанти вбили одного мешканця Донецької області, ще 5 отримали поранення. Про це повідомляється у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
За 3 грудня росіяни вбили 1 цивільного у Донецькій області - у Предтечиному.
За словами голови ОВА, ще 5 осіб в області отримали поранення.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1237 людей, ще 2680 поранені.
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