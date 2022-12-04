На Луганщині окупанти публічно стратили цивільних [ Редагувати ]
На Луганщині окупанти публічно стратили цивільних. Про це повідомляє Сергій Стерненко у Telegram.
На Луганщині російські виродки публічно стратили цивільних. Показово, аби усі це побачили. І світ має це бачити. Справжню мерзенну російську пику нелюдів, які хизуються своїми звірствами.
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