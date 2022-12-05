У Сумській області зникло електропостачання, в Одесі - вода [ Редагувати ]
Сумська область повністю без електропостачання. Про це повідомили в "Сумиобленерго". Екстрене аварійне відключення застосували для запобігання порушень у роботі об'єднаної енергетичної системи України.
В Одесі після прильотів знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь по місту, повідомляє підприємство "Інфоксводоканал".
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