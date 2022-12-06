Окупанти обстріляли Херсон, є загиблий [ Редагувати ]
Російські війська 6 грудня обстріляли Херсон, внаслідок чого одна людина загинула. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
рф знову обстріляли Херсон. Влучили в інфраструктурний об‘єкт. Наразі відомо про 1 загиблого. На місці працюють ДСНС.
У Херсонській міськраді повідомили, що російські окупанти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки.
В адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів.
Попередньо відомо про одного загиблого. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу.
Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа - з вогнем борються рятувальники.
Нагадаємо, 4 грудня російські війська обстріляли СІЗО у Херсоні.
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