У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: kavun.city
У суботу, 3 грудня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє "Суспільне".
У Херсоні знову чути вибухи.
Повітряну тривогу ні в Херсоні, ні в області сьогодні не оголошували. Влада та військові поки не давали офіційних коментарів.
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