У Херсоні російські війська обстріляли СІЗО [ Редагувати ]
Сьогодні, 4 грудня, російські військові обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені.
Про це повідомляється у Facebook Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.
"Сьогодні, протягом доби під час обстрілу міста Херсон, були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятору", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів.
Повідомляється, що рішеннями військово-цивільного керівництва Херсонської області та Департаменту, здійснена евакуація усіх осіб, що були в СІЗО після деокупаціі території. Персонал ДКВС України забезпечує охорону установи.
Були викликані відповідні служби, ведуться роботи щодо належного процесуального оформлення даної події.
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