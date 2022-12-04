Сьогодні, 4 грудня, російські військові обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені.

Про це повідомляється у Facebook Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

"Сьогодні, протягом доби під час обстрілу міста Херсон, були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятору", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів.

Повідомляється, що рішеннями військово-цивільного керівництва Херсонської області та Департаменту, здійснена евакуація усіх осіб, що були в СІЗО після деокупаціі території. Персонал ДКВС України забезпечує охорону установи.

Були викликані відповідні служби, ведуться роботи щодо належного процесуального оформлення даної події.