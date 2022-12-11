Україна створила унікальний дрон-камікадзе [ Редагувати ]
Українські розробники створили унікальний дрон-камікадзе. Дальність його польоту становить близько тисячі кілометрів, а вага всього 75 кілограмів.
Про це повідомляє керівник проектів концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв в інтерв'ю "Настоящее время".
За його словами, війна рухається до протистояння роботизованих безпілотних систем. Тому Україна розробила дрон, схожий на іранський "Шахед", але з важливим покращенням. Український безпілотник зможе атакувати цілі кілька разів.
"Він вже є. Я б назвав його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, мається на увазі варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть "камікадзе" з можливістю повернення", - заявив Болдирєв.
Він додав, що розробники використовують деякі деталі іноземного виробництва, однак розробка, програмне забезпечення та засоби зв'язку - українські.
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