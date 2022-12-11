Окупанти обстріляли Сумську область: постраждав житловий будинок [ Редагувати ]
У неділю, 11 грудня, окупанти обстріляли Великописарівську громаду Сумської області. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду. Близько полудня росіяни вели вогонь з мінометів 120 мм калібру по одному з прикордонних сіл. Було 6 прильотів.
Крім того, згодом ще 13 хв розірвалися біля кордону з російською федерацією. Сьогоднішні обстріли пошкодили приватний будинок. На щастя, потерпілих від ударів не було.
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