У центрі Парижа 60-річний чоловік почав стріляти по перехожих [ Редагувати ]
Фото: Pexels
У Парижі, у центрі міста, 60-річний чоловік почав стріляти по перехожих. Про це повідомляє агентство Reuters.
- Так в результаті стрілянини загинули 2 людини.
- Ще 6 отримали поранення.
За попередніми даними, чоловік вистрілив у 7-8 разів.
Стрілка вже затримали співробітники поліції.
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