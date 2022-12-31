"Окупанти викрали в Україні понад 30 мерів" - Кличко [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти викрали понад 30 мерів у різних областях, і наразі доля семи міських голів досі залишається невідомою. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.
Кличко розповів, що коли на початку широкомасштабного вторгнення війська рф намагалися прорватися в Київ, але були зупинені неподалік української столиці, в самому місті все ж таки знаходилися ворожі диверсанти. Ціллю таких ДРГ противника, зокрема, був він сам.
Мери були цілями всюди. росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці. По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. 7 з них вважаються зниклими безвісти.
Він зазначив, що ситуація була важка: "Якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник. Якщо ви хочете залишити свою громаду та евакуюватися, ви наляканий кіт".
Що ти там маєш робити? Я говорю тут як голова Асоціації міст України. Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали.
Мер столиці додав, що він ніколи не думав залишати місто.
по темі
У п'ятницю, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
У четвер, 29 грудня, під час масованої атаки росіян на Україну у столиці спрацювало ППО
У четвер, 29 грудня, у Києві пролунали вибухи. Спрацювало ППО, а уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Кримський міст частіше працює на виїзд, ніж навпаки
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Під час виступу він звернувся до українців зі щорічним посланням.